Bomba dalla Svezia: Hamsik vicinissimo al Göteborg

Negli scorsi giorni sembrava vicinissimo al ritorno in Slovacchia, allo Slovan Bratislava, mentre questa mattina dalla Svezia è arrivata una notizia poco aspettata sul futuro di Marek Hamsik. Secondo la testata svedese Expressen, Hamsik sarebbe ai dettagli per il passaggio all’Ifk Göteborg.

Secondo la stampa svedese, Hamsik vorrebbe andare in una squadra che gli possa permettere di prepararsi in tranquillità in vista dell’europeo di quest’estate. L’ex Napoli ha da poco rescisso il suo contratto col Dalian e avrebbe già le visite mediche fissate in Svezia.