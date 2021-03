Vaccinazioni Covid in Campania, da oggi il via alle adesioni per forze dell’ordine e università

Importante annuncio per tutti i residenti in Campania. Tramite un comunicato stampa apparso sulla pagina Facebook della Regione Campania, viene annunciata la partenza della campagna di adesione alle vaccinazioni per il personale delle Università e delle Forze dell’Ordine.

CORONAVIRUS: parte da oggi la campagna di adesione alle vaccinazioni per il personale delle Università e delle Forze dell’Ordine.Grazie alla collaborazione con le Prefetture, i Comandi provinciali, le Polizie Municipali e gli atenei della Campania, è possibile da oggi iscriversi sulla piattaforma https://adesionevaccinazioni.soresa.it/.