Rai – Il Napoli è infuriato con la direzione di gara. Maksimovic aveva i crampi, ha chiesto lui il cambio

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

“Per me il rigore su Politano è ciclopico. Il Napoli Calcio è infuriato con la direzione di gara, sia per il rigore sia per il gol annullato a Insigne. Secondo il Napoli, cambiando di un attimo di secondo il frame del VAR, il fuorigioco millimetrico di Insigne non c’è. Il Napoli si chiede come sia possibile essere così precisi per il fuorigioco, mentre invece si sia valutato in modo così superficiale il fallo di Ferrari su Politano. Spero che Aurelio De Laurentiis alzi la voce con Trentalange, visto che la società non si fa sentire ai microfoni.

Gattuso non voleva far entrare Manolas, ma Maksimovic aveva i crampi, ha chiesto lui il cambio. Gattuso ha schierato Hysaj per contenere Berardi, che in passato aveva creato problemi ai terzini mancini, andando sul loro piede debole. Ma soprattutto perché Ghoulam aveva problemi a un polpaccio, il dottor Canonico aveva detto a Gattuso di non schierarlo. Anche Mertens ha chiesto il cambio, perché aveva un’infiammazione agli adduttori. E, come abbiamo visto, anche Zielinski è dovuto uscire per problemi fisici. Gattuso ha potuto scegliere solo un cambio su cinque”.