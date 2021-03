Non solo Insigne: anche lo staff di Gattuso infuriato a fine gara, ma il bersaglio è l’arbitro

Nessuna dichiarazione dopo la gara per il Napoli che continua il silenzio stampa. Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, le uniche voci che si sono sentite sono state a fine gara, ma non davanti ai microfoni.

Infatti, nei minuti finali, i collaboratori dello staff di Gattuso hanno urlato di tutto e di più nei confronti del direttore di gara. Una rabbia che ha colpito anche Lorenzo Insigne, infuriato dopo l’errore di Manolas che ha concesso il rigore su Haraslin.