Gazzetta dalla parte di Insigne: “Ha ragione ad arrabbiarsi con i suoi compagni”

La partita di ieri tra Napoli e Sassuolo si è conclusa con un finale al cardiopalma, quasi surreale. Nei minuti di recupero c’è stato prima il vantaggio di Insigne su rigore e poi la clamorosa ingenuità di Manolas che ha permesso a Caputo di pareggiare in extremis dal dischetto.

Come scrive La Gazzetta dello Sport di oggi, sul finale, Insigne si è infuriato con due suoi compagni, imprecando con forza nei confronti probabilmente o di Bakayoko, reo di non aver spazzato il pallone o di Manolas, autore del fallo.

La rosea difende la rabbia di Insigne, che da vero capitano aveva (quasi) trascinato i suoi alla vittoria. “Ha tutte le ragioni per arrabbiarsi, si è dannato l’anima per il cross del 2-2 e per segnare il rigore nel finale”.