Gattuso criticato anche dal Guardian: “Che senso ha mettere Manolas a cinque minuti dalla fine?”

Il The Guardian, noto quotidiano britannico, ha criticato le scelte di Gennaro Gattuso e ha analizzato la situazione critica in casa Napoli.

“Gattuso è in difficoltà. Ci sono state voci questa settimana di una telefonata chiarificatrice con Aurelio De Laurentiis, dopo che l’allenatore aveva lamentato la mancanza di sostegno da parte del club. Ma i risultati in campo restano insufficienti per una squadra che non molto tempo fa sfidava la Juventus per lo scudetto.

Difficilmente può essere biasimato per la carenza di opzioni in attacco. Ciò per cui può essere criticato è sbagliare le sostituzioni. Perché mettere Manolas per Maksimovic a cinque minuti dalla fine? Un cambio che non ha alterato la forma della sua squadra ma ha introdotto un difensore con le gambe fredde che poi ha provocato un rigore?

L’attacco che ha portato a quell’errore avrebbe potuto essere evitato se Tiemoué Bakayoko, un’altra sostituzione del secondo tempo, avesse semplicemente buttato la palla fuori dal campo.

Al di là delle decisioni individuali, anche la disparità tra le prestazioni in casa e in trasferta del Napoli è diventata impossibile da ignorare. Ha subito un solo gol nelle ultime sei partite in quello che ora è lo stadio Diego Armando Maradona ma 17 su sei partite in trasferta. Con gli stadi vuoti, è davvero una discrepanza sconcertante.

Il Napoli mantiene un silenzio stampa che si protrae ormai da diverse settimane. Questa squadra sta cercando di far parlare di sé in campo, ma a differenza di Ibrahimovic a Sanremo, sembra che abbia paura del palcoscenico“.