De Laurentiis sereno con Gattuso prima del match: il presidente ha caricato la squadra con un discorso

Sulle colonne de Il Mattino si legge un retroscena riguardante la gara di ieri pareggiata tra Sassuolo e Napoli. Prima della partita, De Laurentiis era sereno, al fianco della squadra e di Gattuso. I due si erano sentiti lunedì per parlare del momento della squadra e degli infortunati.

Un’ora prima della gara circa, il presidente è sceso negli spogliatoi per caricare la squadra, con un occhio al rush finale per la Champions. Discorso motivazionale che però non ha portato fortuna. Con De Laurentiis che è andato via al fischio finale dalla zona spogliatoi, come con la gara col Benevento.