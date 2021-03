Colonnese: “Il Napoli prende gol da tutti, i difensori non pensano da squadra, sono troppo presuntuosi”

L’ex difensore Ciccio Colonnese è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.

“Scelta folle di Manolas, è da inizio dell’anno che questa difesa provoca errori enormi. In difesa, individualmente il Napoli è forte, ma non ragionano di squadra, le qualità individuali non vengono messe al servizio del gruppo. In questo momento il Napoli è troppo presuntuoso difensivamente, si pensa troppo all’estetica e poco alla concretezza. Squadra molle, passaggi senza senso e poco aggressiva in difesa, così non si vincono le partite. Il Napoli prende gol da tutti, può mai subire 3/4 reti a partita? Il difensore deve essere sporco e cattivo, basta con questa costruzione dal basso“.