C’è ottimismo per Osimhen, domani nuovo ciclo di esami: Petagna e Lozano ancora indisponibili

Ci potrebbe essere una buona notizia per quanto riguarda l’infermeria del Napoli: Victor Osimhen, reduce da un trauma cranico contro l’Atalanta, sembra vicino al rientro. Il nigeriano domani verrà sottoposto ad un nuovo ciclo di esami per vedere se potrà essere convocabile contro il Bologna.

Per quanto riguarda le altre indisponibilità, serve ancora pazienza. Hirving Lozano non ci sarà domenica sarà, ma anche per lui cresce la fiducia. Mentre per Petagna bisognerà aspettare la fine del mese. Lo riporta La Repubblica.