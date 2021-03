Auriemma: “Stagione maledetta, che colpe ha Gattuso?”

Il giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha commentato il pareggio del Napoli contro il Sassuolo, pubblicando un video sul suo canale YouTube.

“Sono arrabbiatissimo. Bakayoko perde palla, resta impalato lì e l’azione porta ad un rigore per me inesistente, ma perché devi far entrare l’avversario in area al 94′? Quando mancano quei pochi minuti, il pallone nella tua area non deve mai entrare, ad ogni costo. Bakayoko una volta persa palla, deve mangiarsi l’avversario e stenderlo. Giallo, pazienza, o rosso sacrificandosi per la patria.

È una stagione maledetta, tra infortuni e la gara saltata quando il Napoli era forte, un po’ di respiro anche con un po’ di fortuna per i due pali del Sassuolo e noi gli regaliamo il pareggio. Avrei firmato per un 3-3, magari vincendo anche col Bologna per 7 punti in una settimana, ma vincendo ne avevi fatti già 6.

Ora i soliti accusano Gattuso dei cambi, ma ha messo Bakayoko, mica me. Gattuso ha ragione quando dice che non accusano il pericolo, questo significa. Il Napoli ha tanta tecnica, qualità, raramente questa rosa l’avremmo in futuro, ma cazzimma zero”.