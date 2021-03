L’ex arbitro Russo: “Rigore su Politano? Assolutamente no, è stato bravo Ferrari. Questi interventi non vengono mai fischiati in Serie A”

L’ex arbitro di Serie A, Carmine Russo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”, e ha valutato la direzione di gara di ieri sera di Valerio Marini.

“Soddisfatto della direzione di gara di Marini, ha arbitrato molto bene una gara molto difficile. Non è mai rigore quello di Ferrari su Politano. Il difensore è stato bravo perché ha usato il fisico, quei falli non vengono mai fischiati in Serie A. Mi sento di condividere la scelta fatta da Marini di far finire l’azione del Sassuolo, dove poi è arrivato il rigore”.