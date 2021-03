Una vera e proprio bomba che riguarda l’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik. Il centrocampista – riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport – ha risolto il contratto che lo legava ai cinesi del Dalian. Lo slovacco potrebbe così tornare in patria.

Marek Hamsik lascia il Dalian: offerta dallo Slovan Bratislava

L’idea sarebbe quella di trasferirsi allo Slovan Bratislava, la squadra che, nel 2003, lo fece esordire tra i grandi prima che lo slovacco si trasferisse al Brescia. Le parti si incontreranno presto per trovare l’intesa definitiva: contratto di soli tre mesi, in modo da farsi trovare pronto per gli Europei, per poi valutare con maggiore calma il futuro.