De Laurentiis fa una richiesta particolare alla squadra arbitrale: far giocare Meret con la maglia verde

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è recato dalla squadra arbitrale per fare una richiesta particolare: far giocare Meret con la maglia verde, utilizzata sempre nelle partite casalinghe. In quelle in trasferta, in cui il Napoli non ha avuto risultati eccellenti, ha sempre giocato con la maglia oro. Si tratta quindi di una scelta scaramantica, poiché le ultime partita giocate in casa sono state vinte dagli azzurri.

