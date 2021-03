Marolda: “De Laurentiis e Gattuso non proseguiranno insieme il prossimo anno”

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto a “Il bello del calcio” su Canale 21 per parlare del rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Ecco quanto detto:

“Gattuso non sarà più il mister del Napoli per la prossima stagione, e De Laurentiis discuterà anche del contratto di Giuntoli. In società vogliono cacciare certe persone visti i rapporti logori a livello personale. Entrambe le parti non vogliono proseguire il loro percorso assieme il prossimo anno”.