Gazzetta su Koulibaly: “Impazzisce dopo aver sbagliato il gol del 3-0, secondo giallo ineccepibile”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha fatto il punto sulla gara del Napoli, soffermandosi sull’episodio che ha visto protagonista Koulibaly nel momento del secondo giallo. Il senegalese è intervenuto in maniera scomposta su Letizia, rimediando l’espulsione.

Questo intervento non è andato giù alla critica, con la Gazzetta che ha commentato così l’intervento: “Koulibaly impazzisce poco dopo essersi divorato il gol del 3-0 su calcio d’angolo. Il giallo è ineccepibile, intervento in maniera scomposta da già ammonito e in proiezione offensiva”.