Gattuso torna in corsa per la Champions ed eguaglia un record che durava da dieci anni

Il Napoli ha battuto il Benevento per 2-0 grazie soprattutto al ritorno di Mertens da centravanti, che ha garantito agli azzurri un terminale offensivo che, causa tanti infortuni, non era presente da qualche settimana.

Come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri non hanno ancora risolto tutti i problemi, ma con i tre punti di ieri si sono rimessi in corso per un posto in Champions.

Poi, la rosea aggiunge come Gattuso, in un ambiente sopra le righe e troppo nervoso, sia passato oltre alla sua ennesima ultima spiaggia, vincendo la quarta gara consecutiva in casa, dato che non avveniva da dieci anni, nell’era Mazzarri.