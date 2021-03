Gattuso sorride: recupera un altro titolare per il Sassuolo!

Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso è pronto a ritrovare un’altra pedina fondamentale in vista della sfida di Serie A contro il Sassuolo.

Diego Demme infatti sta concludendo la propria fase di recupero e potrebbe addirittura trovare una maglia da titolare contro i neroverdi al posto di Tiemouè Bakayoko. In ogni caso, se la sua presenza non è in particolare dubbio, resta da scogliere il dubbio sulla sua partenza in campo dal primo minuto, visto che Demme non gioca titolare da quasi un mese, precisamente dal 6 febbraio a Marassi contro il Genoa.