Floro Flores: “Mertens è l’uomo che è mancato al Napoli. Sassuolo-Napoli? Già sappiamo le insidie che i neroverdi possono creare”

Il doppio ex Antonio Floro Flores è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal”, in vista di Sassuolo-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Mertens quest’anno credo che sia l’uomo che è mancato al Napoli. Sono un suo grande stimatore, lui è uno che corre e lotta ed rappresenta quella sicurezza che è mancata per il gol. È anche vero che è una squadra che è stata costruita con tante alternative ma quando queste vengono a mancare è difficile schierare una formazione. Comunque bisogna rispettare Gattuso che ha fatto un grande lavoro visto l’imprevisto”.

“Sassuolo? Non penso che sia una squadra inaspettata, quando costruisci qualcosa con il tempo arrivano i suoi risultati. Il Sassuolo è una squadra che oggi è diventata realtà e credo che il lavoro di De Zerbi è iniziato già anni fa e forse già quando giocavamo noi. Hanno investito su i giovani e ora si sta concretizzando. Va dato merito e rispetto al Sassuolo“.

“Quale difficoltà incontrerà il Napoli mercoledì? Il Sassuolo è una squadra che non butta mai via palla e già all’andata abbiamo visto quali possono essere le insidie: è una squadra che gioca senza paura. Questo è un bel problema ma se il Napoli gioca con qualità ce la può fare e ora sta anche recuperando dei calciatori importanti come Mertens. Gli azzurri possono ancora dire la loro e per me possono essere in corsa per contendersi qualcosa di importante”.

“De Zerbi sulla panchina di una big? È una bella domanda, ma la risposta la possiamo trovare solo quando siederà su panchine importanti come ad esempio il Napoli, il Milan o la Juve. È un allenatore che sicuramente ha carattere ma su quelle panchine le pressioni sono diverse e solo in quel momento possiamo capire se è un allenatore pronto o no. Ma per le sue qualità e gioco per me può allenare anche il Real Madrid ma il problema sono le pressioni”.