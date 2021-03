De Napoli: “Restiamo vicini alla squadra e a Gattuso: ci resta male per le critiche che riceve”

Fernando De Napoli, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto detto:

“Mi trovo ad Avellino e sto guardando tantissime trasmissioni sul Napoli. Restiamo vicini al mister Gattuso, che guarda certamente molti programmi e ci resterà male per alcune critiche pesanti ricevute nelle ultime settimane. Io penso che contro il Benevento si siano intravisti segnali di miglioramento, ma credo che la partita contro il Sassuolo possa essere indicativa. Ci sono calciatori importanti che non stanno nemmeno all’80% della loro condizione fisica. Penso a Ghoulam e Mertens per esempio, che hanno fatto bene nell’ultima partita, ma non sono ancora al top della forma. Faccio una appello a tutti i tifosi del Napoli: restate vicino alla squadra, non abbandonatela perché ha bisogno di essere supportata per fare bene anche nelle prossime partite”.