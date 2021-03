Da Firenze – Fiorentina, intrighi Sarri e Gattuso per la panchina della prossima stagione

Come si legge sul QS-La Nazione di oggi, a Firenze ci si aspetta un marzo di pianificazione per il futuro, con alcune dinamiche che interessano da vicino anche il Napoli. L’ex Sarri per ora sarebbe la soluzione più affascinante sulla panchina viola, nonostante ci siano alcuni problemi contrattuali da risolvere con la Juve.

Oltre a Sarri, ci potrebbe un’altra strada che si incrocia con Napoli. Infatti, anche il nome di Rino Gattuso potrebbe farsi largo, anche se le tempistiche e la sua incertezza di un futuro col Napoli potrebbe rendere difficile il piano. Ciò che è certo, è che la Fiorentina pianificherà un futuro nuovo per la squadra.