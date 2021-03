CorSera su Gattuso: “Uno scatto d’orgoglio per tenere lontane le voci su Sarri e nuovi progetti”

Derby vinto col Benevento e clima più leggero nell’aria di Napoli. Una vittoria che, secondo il Corriere della Sera, non vale soltanto tre punti, ma serve anche ad allontanare più di una voce sul futuro di Rino Gattuso.

“È lo spiraglio per guardare con cauto ottimismo alla qualificazione Champions. Lo scatto d’orgoglio per tenere lontane le voci che continuano a susseguirsi sui ritorni eccellenti in panchina (Sarri) e nuovi progetti. De Laurentiis torna allo stadio, incoraggia la squadra ma non deroga al silenzio stampa imposto dopo la sconfitta con l’Atalanta”.

Questo il commento del Corriere che sottolinea i segnali positivi sulla permanenza di Gattuso che scaccia l’ombra di Sarri.