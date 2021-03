Cm.com – De Laurentiis disposto a pagare una penale alla Juve pur di riavere Sarri: a fine stagione se ne può riparlare”

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbe tornare in auge ancora una volta il nome di Maurizio Sarri in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La notizia di un possibile ingaggio di Maurizio Sarri ha fatto piacere a tutti. Quel calcio champagne non è mai stato dimenticato. Anzi, proprio grazie a lui i napoletani si sono imborghesiti e non hanno saputo più apprezzare quelli che sono venuti dopo. È più che noto che De Laurentiis, dopo il ko del Napoli a Verona, abbia chiamato Sarri. Voleva cambiare subito e sarebbe stato disposto anche a pagare la penale alla Juve pur di riabbracciare il toscano di Figline Valdarno. Ma c’è stato un no. Che però non sembra essere definitivo. Magari a fine stagione se ne può riparlare. Sperando che Ringhio superi gli esami con Sassuolo e Bologna, altrimenti siamo punto e accapo”.