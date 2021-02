Trevisani critica De Laurentiis: “Gattuso messo in discussione quando era ancora in corsa per tutto”

Il giornalista di Sky Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere sul Napoli, muovendo una critica su De Laurentiis e sulla gestione del momento difficile di Rino Gattuso. Queste le sue parole:

MOMENTO SBAGLIATO – “Le discussioni su Gattuso sono state aperte dalla società quando il Napoli era terzo e ancora in corsa in Europa League e in Coppa Italia. Quindi c’è qualcosa che non quadra. Ora apriamo un processo, un mese fa invece non c’era da aprire nulla. Il fatto di averlo aperto un mese fa probabilmente ha portato a questi risultati. Il Napoli ha avuto una stagione quasi ingiudicabile per i tanti infortuni.”