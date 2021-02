UFFICIALE – La decisione della Lega sul gol del 2-0 in Napoli – Benevento

Incredibile gol in Napoli-Benevento a metà del secondo tempo: a raccogliere il cross di Insigne c’erano Di Lorenzo, Politano e Letizia a cercare di spazzare il più lontano possibile il pallone.

Toccano il pallone, praticamente, nello stesso momento Di Lorenzo e Letizia ma nell’impattare col terreno, la palla sbatte su Matteo Politano in caduta libera e si infrange in rete. La Lega Calcio, per questo motivo, assegna la rete all’esterno del Napoli ex Inter.