Mertens pronto a tornare in campo dal primo minuto: Gattuso si fida delle sue condizioni

Il problema alla caviglia di Mertens è ormai alle spalle, e con il Benevento il belga sembra essere recuperato. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il giocatore è in crescita dal punto di vista fisico, e Gattuso potrebbe pensare di forzare la sua presenza dal primo minuto.

I segnali sono buoni, e il ritmo di Mertens negli allenamenti è cresciuto. Oggi potrebbe partire titolare senza problemi, per poi essere sostituito nel secondo tempo. Ora per Gattuso, ogni rientro è fondamentale per uscire dall’emergenza e ritrovare gli uomini migliori.