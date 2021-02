FORMAZIONI NAPOLI BENEVENTO – Il Napoli affronterà il Benevento in occasione della 24ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, domenica 28 febbraio 2021 alle ore 18:00.

Dopo l’eliminazione in Europa League ad opera del Granada, il Napoli disputerà il derby campano contro il Benevento. Un confronto fra due squadre che hanno tanto da giocarsi sul campo. Il Benevento è 15º in classifica, a 10 punti di distanza dalla zona retrocessione. La squadra di Inzaghi ha totalizzato 4 punti nelle ultime cinque partite disputate in Serie A, l’ultima delle quali ha visto un pareggio con la Roma. Il Napoli milita al 7º posto e negli ultimi cinque confronti in campionato ha totalizzato 6 punti con due vittorie e tre sconfitte, l’ultima la perdita in trasferta contro l’Atalanta.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Il Napoli continua ad essere in emergenza a causa delle tante assenze, ma inizia a recuperare qualche perdina importante. Mancheranno difatti Hysaj, Lozano, Manolas, Ospina, Petagna e Osimhen. A tal proposito Gattuso dovrà ipotizzare la migliore formazione con la rosa rimanente a sua disposizione. Dunque, Meret sarà nuovamente in porta. In difesa Di Lorenzo con Rrahmani o Maksimovic al fianco di Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo Fabian Ruiz, Bakayoko ed Elmas; in attacco Zielinski alle spalle della coppia formata da Politano e Insigne. Mertens, recuperato, dovrebbe partire dalla panchina.

Nel Benevento mancheranno Glik in quanto squalificato e Iago Falque perché infortunato. Ballottaggio a tre Barba-Caldirola-Foulon per due maglie. Viola potrebbe salire sulla trequarti insieme a Caprari per dare una mano a Lapadula, con Ionita mezzala.

FORMAZIONI NAPOLI BENEVENTO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula.