ADL valuta più opzioni: vorrebbe continuare con Gattuso, ma se il Benevento facesse punti ci sarebbero diverse soluzioni

Il Napoli oggi ospiterà il Benevento al Maradona, in una partita che potrebbe rappresentare una svolta per la stagione. Infatti, come racconta la Gazzetta dello Sport di oggi, il pensiero di Aurelio De Laurentiis sarebbe quello di arrivare fino a fine stagione con Gattuso in panchina, ma nel caso in cui il Benevento riuscisse a fare punti oggi, ci potrebbe essere subito una svolta.

Il presidente sta valutando più opzioni: le priorità sarebbero o Rafa Benitez o Maurizio Sarri, due ritorni illustri.Ma a fine stagione, per puntare ad una riforma sul piano tecnico.

Come opzione immediata, Walter Mazzarri sarebbe la soluzione migliore per traghettare la squadra. Poi sul futuro si potrebbe ragionare su uno tra Juric e Italiano, due allenatori giovani ed emergenti.