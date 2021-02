Il Mattino – Manolas, Lozano, Petagna e Osimhen potrebbero rientrare con il Bologna

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione infortuni in casa Napoli. Importanti novità riguardo Manolas, Lozano, Petagna e Osimhen.

“Non sono ancora pronti Lozano, Petagna, i quali ieri hanno fatto lavoro personalizzato prima in palestra e poi in campo, e Manolas, che ha svolto lavoro personalizzato in palestra. La prossima settimana saranno ulteriormente verificate le loro condizioni e si verificherà se potranno farcela per il Bologna, oppure se ne parlerà per la partita contro il Milan.

E con il Benevento mancherà ancora Osimhen: sarà sottoposto a un nuovo controllo e poi riprenderà la prossima settimana gli allenamenti in maniera graduale con il protocollo da rispettare in casi di trauma cranico (infortunio che ha subito nella trasferta di Bergamo con l’Atalanta). Per il ritorno in campo presumibilmente se ne parlerà non prima del match col Bologna“.