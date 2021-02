UFFICIALE – Regione Campania, scuole chiuse dal 1 al 14 marzo

Adesso è ufficiale: scuole chiuse in Campania da lunedì 1 marzo. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, lo aveva già anticipato nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì, ma oggi è stata firmata anche l’ordinanza.

Ecco il testo dell’ordinanza: “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania, con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021: è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università”.