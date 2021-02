Ag. Koopmeiners: “Napoli, Inter e Roma hanno mostrato interesse su di lui”

Il gioiellino dell’Az Alkmaar classe 1998, Teun Koopmeiners, è uno dei talenti più richiesti sul mercato ed a corteggiarlo ci sono anche delle italiane tra cui il Napoli. A confermare l’interesse da parte dei club della Serie A è stato proprio il suo agente, Bart Baving, a Minutidirecupero. Ecco quanto evidenziato:

“Roma, Inter e Napoli? Non si sono mai spinte a compiere passi concreti, almeno finora. Sì ci sono state manifestazioni di interesse, ma nulla di più al momento. In ogni caso si tratta di un calciatore che ha le capacità per ricoprire praticamente tutte le posizioni del centrocampo a prescindere dal sistema di gioco adottato, in più è un vero leader, è uno di quelli che occorre ad ogni squadra”.