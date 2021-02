HIGHLIGHTS NAPOLI BENEVENTO – Il Napoli scenderà in campo contro il Benevento in occasione della gara valida per la 24^ giornata di Serie A. Il derby campano si disputerà domenica 28 febbraio 2021 e avrà luogo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:00. Dirigerà l’arbitro Abisso.

Le due squadre si sono affrontate molte volte in passato e l’analisi degli ultimi cinque scontri diretti vedono una vittoria favorevole per gli azzurri, che se ne sono aggiudicato ben quattro. L’ultimo confronto risale all’anno scorso proprio in occasione della 5^ giornata di Serie A. Napoli e Benevento si sono affrontati lo scorso 25 ottobre al Vigorito. La sfida fu vinta dagli azzurri per due reti ad uno. Sarà, dunque, una gara tutta da gustarsi quella che andrà in scena nell’impianto di Fuorigrotta.

Dove vedere il match in tv e streaming

Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Benevento sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.

Formazioni Napoli Benevento

NAPOLI (4-3-1-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, L. Insigne.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula.