Sul web impazzisce l’hashtag #GattusoOut! In forte discussione la posizione dell’allenatore

Dopo l’eliminazione del Napoli dall’Europa League per mano del Granada, sul web e sui social network è volato in cima alle tendenze l’hashtag #GattusoOut, già utilizzato in passato soprattutto dai tifosi del Napoli scettici sull’operato dell’allenatore azzurro.

Con il Napoli impegnato ormai solo in campionato, eliminato da Europa League e Coppa Italia l’obiettivo che salverebbe la stagione azzurra è solo l’accesso alla prossima Uefa Champions League che sicuramente non sarà facile data la tanta concorrenza per il quarto posto. Nelle ultime ore rimbomba sempre più anche il nome di Maurizio Sarri, la soluzione più gettonata in questo momento qualora Gattuso dovesse davvero lasciare il Napoli.