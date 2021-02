Sky, Trevisani: “L’unica notizia positiva del Napoli è il recupero degli infortunati”

Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sconfitta del Napoli contro il Granada. Ecco quanto detto:

“L’unica buona notizia di stasera è che al Napoli è successo quello che è accaduto all’Inter a dicembre. La squadra di Gattuso ora incomincia a recuperare Mertens, a rimettere dentro Osimhem e piano piano si rimette in moto per la lotta al quarto posto. Non dimentichiamo che il Napoli prima della sua strabiliante sequela di infortuni aveva vinto otto partite su dieci, ma una l’aveva persa a tavolino”.