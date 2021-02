Osimhen salterà anche la gara con il Benevento: possibile il rientro per il Sassuolo

Il trauma cranico non è uno scherzo da poco, e i tempi di recupero non vanno forzati. Per questo, Victor Osimhen dovrà rimanere fuori ancora per un po’. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, l’attaccante nigeriano, oltre alla partita di stasera col Granada, dovrà saltare anche il derby contro il Benevento. Il centravanti però, dovrebbe essere presente per la gara infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il Sassuolo.

