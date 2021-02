Modulo stravolto per provare a rimontare il Granada: opzione 3-4-1-2 causa assenza delle punte

Tante assenze per il Napoli, soprattutto in attacco, dove stasera mancheranno Osimhen, Petagna e Mertens che partirà dalla panchina, lasciando a Gattuso poche opzioni di formazione. Contro il Granada, il tecnico calabrese potrebbe rivoluzionare il modulo, puntando probabilmente sul 3-4-1-2. La Repubblica scrive gli interpreti di questo modulo, con Elmas trequartista dietro ad un’inedita coppia d’attacco molto leggera formata da Insigne e Politano. Il Napoli deve provarle tutte per provare a rimontare il risultato.

