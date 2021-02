Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista per Sky, ha commentato così il momento del Napoli, soffermandosi sul mercato estivo e sul valore della rosa a disposizione di Gattuso. Queste le sue parole:

VALORE NON REALE – “Hanno speso tanti soldi nell’acquisto di giocatori sbagliando. Il valore dei giocatori acquistati non è il valore reale. Non so di chi sia la colpa, non so chi li abbia scelti”.