AS esalta il Granada: “Gloria nella casa di Maradona”

AS, noto giornale spagnolo, esalta il passaggio di turno del Granada in Europa League contro il Napoli, nello stadio degli azzurri. Si tratta di un evento storico: infatti è la prima volta che la squadra spagnola riesce a passare il turno ad eliminazione diretta in Europa League.

Il quotidiano spagnolo ha esaltato l’impresa della squadra di Martinez che ha perso pedine importanti durante la partita ma nonostante tutto ha conquistato il pass valido per gli ottavi di finale. Il Napoli è arrivato spremuto alla fine della partita, non riuscendo a trovare i gol per qualificarsi, merito della squadra spagnola.

Un Granada devastato dagli infortuni dei suoi giocatori si è reso protagonista di una notte eroica nello stadio di Diego Armando Maradona guadagnandosi la gloria.