SKY – Politano centravanti contro il Granada, al suo fianco scelta obbligata con Elmas e Insigne

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini in diretta da Castel Volturno su Sky Sport, Gennaro Gattuso ha già deciso il tridente titolare per la sfida di ritorno di Europa League contro il Granada. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Politano giocherà prima punta contro il Granada, Gattuso ha optato per questa soluzione visti gli uomini contati in attacco. Tridente con Elmas e Insigne ai suoi lati. Restano invece alcuni dubbi da scioglierei in difesa e a centrocampo, ne saprò di più nel corso della conferenza di oggi che Rino Gattuso terrà insieme ad Alex Meret”.