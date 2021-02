Sissoko: “Bakayoko ed Osimhen sono forti, ma stanno pagando il momento negativo della squadra. Benitez mi voleva al Napoli!”

Mohamed Sissoko, ex calciatore di Juve e Fiorentina tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Bakayoko è un calciatore molto importante, anche se adesso non si sta esprimendo al massimo, ma è una questione di fiducia. La squadra non sta andando bene, ma lui ha i mezzi per essere un protagonista nel Napoli. Gli azzurri hanno una rosa che dovrebbe lottare per lo scudetto. Osimhen è forte, sta avendo un po’ di problemi anche a causa del Coronavirus, ma è una questione di ambientamento. Benitez mi voleva al Napoli, ma alla fine l’affare non si è concretizzato. Un ritorno di Benitez al Napoli ci starebbe, ma credo che Gattuso sia l’uomo giusto”.