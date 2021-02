Granada, Martinez: “Soldato e Herrera? Sono in dubbio. Domani serve la partita perfetta per passare il turno”

Alla vigilia di Napoli-Granada, match in cui le due sfidanti si contenderanno le sorti per gli ottavi di Europa League, l’allenatore della squadra spagnola, Diego Martinez, ha tenuto la conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato:

“Mi mancavano le conferenze stampa faccia a faccio con i giornalisti. Ancora non sappiamo chi tra gli infortunati recupererà per domani. Neanche il più grande ottimista poteva immaginare di arrivare a disputare una partita del genere. Questo rappresenta un momento storico, noi siamo cresciuti tanto e questo mi rende orgoglioso. È un traguardo che ci siamo meritati”.

“Abbiamo forti emozioni per lo stadio dove giocheremo e per la squadra che affrontiamo. Dobbiamo trasformare l’emozione in entusiasmo e fare una prestazione come quella dell’andata. Dobbiamo dare il massimo sia individualmente che collettivamente. È stato un grande successo arrivare fin qui, ma dobbiamo continuare a crescere. Vogliamo vincere ma tralasciando la gara di andata sfidando il Napoli pensando che domani sarà il secondo tempo di una partita di 180 minuti rispondendo agli avversari colpo su colpo”.

“La cosa essenziale è sapere che domani sarà una sfida molto difficile e che per passare il turno bisognerà essere impeccabili. Dobbiamo avere la nostra personalità ma tenendo conto dei tanti imprevisti a cui è impossibile fare fronte. Sono convinto che chiunque schiererò in campo darà il massimo. Dobbiamo solo essere noi stessi e mostrare personalità”.

“Condizioni di Soldado e Herrera? Non sappiamo se recupereranno, ma abbiamo bisogno dell’appoggio di tutto l’ambiente. Mi aspetto un Napoli di grande qualità come all’andata e con esperienza in questa competizione. Abbiamo entusiasmo e nonostante la grande differenza di valori ce la giocheremo faccia a faccia”.

“Quel è l’ambiente che c’è nel Granada? Penso a tutti coloro che avrebbero voluto essere qui per assistere a un evento storico. Non c’è solo lo staff ma anche i dipendenti di lungo corso che meritavano di essere presenti perché incarnano perfettamente il sentimento dei tifosi del Granada. Pepe è rimasto a casa perché non poteva visto che si sta riprendendo dall’infortunio”.

“Sconfitta domani? Non siamo euforici sia chiaro! Tutto è molto aperto, e dovremo dare il massimo per passare l’eliminatoria. Euforia zero, concentrazione e difficoltà massima”.

“Tanti gol subiti in campionato? Sono dati che vanno presi in considerazione. Abbiamo 30 punti e non li cambierei mai per prendere meno gol., Siamo una squadra che vuole sempre vincere e ne abbiamo subito solo 10 contro Atletico e Barcellona. È quello che siamo, giochiamo faccia a faccia. I dati sono questi, ma vanno analizzati con attenzione. Ci sono tante sqaudre che suiscono meno ma che allo stesso tempo si trovano sotto in classifica”.