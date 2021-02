NAPOLI PESCARA PRIMAVERA

33′ – Bella azione del Napoli, cross alto di Romano che trova Ambrosino in mezzo, colpo di testa alto sopra la traversa

32′ – Occasione Pescara: cross in mezzo di Tringari sugli sviluppi di un corner, Veroli arriva con il destro ma la palla esce di poco fuori

23′ – Brutta palla persa da D’Onofrio, Chiarella recupera palla e parte in contropiede, ottima chiusura di Virgilio che conquista anche calcio di punizione

21′ – Apertura di Sami per Potenza sulla sinistra, cross arretrato troppo lento, Furina anticipato

19′ – Occasione per il Napoli: Spedalieri di testa su calcio d’angolo battuto da Sami, palla di poco alla destra del portiere

13′ – Calcio d’angolo per il Pescara, conquistato da Chiarella

9′ – Cross basso dalla destra di Nzila, arriva Ambrosino con il piattone, tiro debole e a lato

6′ – Chiarella va via sulla destra, resiste alla carica di Romano, dribbling su D’Onofrio e tiro sul primo palo, bravo Daniele a respingere

5′ – Ancora tiro di Nzila, deviazione e calcio d’angolo

3′ – Tiro dai 25 metri di Nzila, alto sopra la traversa

2′ – Costruzione dal basso del Pescara, Ambrosino per poco non intercetta il passaggio del portiere

1′ – Inizia il match. Batte il Pescara

Ore 15:35 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Buongiorno cari amici di Spazio Napoli, benvenuti alla gara testuale di Napoli-Pescara Primavera, recupero della seconda giornata di campionato, rinviata a causa Covid.

Sfida impegnativa per gli azzurrini che affrontano il Pescara secondo in classifica con 21 punti (una gara da recuperare) a -2 dal Lecce capolista. Napoli a centro classifica con 11 punti (due gare da recuperare) e reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Pisa. Azzurrini che non hanno giocato nel weekend, visto il rinvio del derby contro la Salernitana.

Napoli (3-4-1-2): Daniele; Spedalieri, Guarino, D’Onofrio; Potenza, Sami, Virgilio, Romano; Nzila; Furina, Ambrosino.

Panchina: Pinto, Sepe, Barba, Amoah, Acampa, Vergara, Umile, Di Dona. All. Cascione

Pescara (4-2-3-1): Sorrentino; Longobardi, Chiacchia, Veroli, Pedicone; D’Aloia, Chiarella; Kuqi, Calio, Tringari; Belloni.

Panchina: Klan, Mancini, Palmentieri, Staver, De Marzo, Dieye Baka, Mercado, Salvatore, Seck, Blanuta. All. Iervese

Dagli inviati Pasquale Giacometti e Danilo De Falco