Gattuso a Sky: “Abbiamo giocatori che possono fare la differenza, possiamo ribaltare il risultato”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Granada. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non bisogna partire morbidi come all’andata nella prima mezz’ora. Ci vuole grande motivazione, grandissima voglia e giocare con un mordente diverso rispetto ad una settimana fa. Io non faccio il dottore, ma l’allenatore. Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, non hanno grande minutaggio ma sono a disposizione”.

“Osimhen non è a disposizione, Dries lo portiamo con noi, ma non ha tanti minuti nelle gambe. Il Napoli può ribaltare il risultato perchè abbiamo giocatori che possono fare la differenza. Abbiamo il dovere di provarci e la forza di poter ribaltare il risultato”.

“Un aspetto positivo che ho notato in questi giorni? La voglia dei ragazzi che sanno di dover dare qualcosa in più in un momento negativo. Domani abbiamo una grande possibilità di ribaltare un risultato negativo”.