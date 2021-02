Il match tra Atalanta e Real Madrid si mette subito in salita per gli uomini di Gasperini che giocheranno per oltre settanta minuti in dieci contro undici a causa dell’espulsione molto dubbia rimediata da Freuler.

Il centrocampista bergamasco infatti ha colpito Mendy che si stava dirigendo verso la porta di Gollini, l’arbitro Stieler però ha clamorosamente espulso il calciatore nerazzurro.