STRUIJK NAPOLI – Breaking news: il Napoli avrebbe individuato un nome per la difesa per la prossima stagione. Lo annuncia De Telegraaf, noto giornale olandese, secondo cui gli azzurri potrebbero cercare l’assalto per Pascal Struijk, ventunenne difensore centrale attualmente in forza al Leeds. Il ragazzo piace anche al Leicester ed i due club avrebbero chiesto informazioni in vista del prossimo mercato estivo.

Pascal Struijk: il profilo

Pascal Struijk è un calciatore olandese con cittadinanza belga classe 1999. Nato in Belgio da padre olandese, ha origini indonesiane per via dei nonni paterni, originali delle Indie Orientali Olandesi. Alto 190 cm è un difensore centrale molto alto e valido nel gioco aereo, ma si destreggia bene anche da mediano davanti alla difesa.

Cresciuto calcisticamente nell’Ado Den Haag, dal 2016 al 2018 si unisce all’Academy dell’Ajax. Raggiungerà con questo team anche la convocazione in squadra riserve. Dal 2018 milita invece per il Leeds. Esordirà con la prima squadra nel 2018, a 19 anni, in Championship. Contribuirà alla vittoria del campionato e alla promozione del Leeds in Premier League.

Struijk Napoli: la trattativa

ADL pare aver messo gli occhi sul centrale difensivo del Leeds. Il Napoli non ha ancora rinnovato il contratto di Maksimovic e la trattativa pare alquanto complicata. Il serbo infatti non sembra intenzionato ad abbassare le sue richieste e De Laurentiis non vuole cedere. Struijk andrebbe a rimpiazzare il serbo, un investimento totalmente in linea con la politica societaria.

Classe ’99, mancino e di prestante statura, Struijk incarnerebbe il prototipo perfetto per la linea verde di De Laurentiis. Vanta infatti già 15 presenze in Premier League e si sta destreggiando benissimo in uno dei top 5 campionati europei. Ricordiamo che militano in Premier League attaccanti del calibro di Salah, Sterling, Aubameyang. Un ottimo banco di prova, dunque.

Struijk Napoli pare poter andare in porto. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro ed attualmente sarebbe una spesa sostenibile, tenendo conto dei problemi della crisi dovuta al Covid. Staremo a vedere come si muoverà la società azzurra.