Sarri torna al Napoli? Perché Maurizio Sarri era tra le tendenze di Twitter? Dopo la doppia sconfitta contro il Granada in Europa League e quella contro l’Atalanta in campionato, la fiducia nei confronti di Rino Gattuso continua a vacillare. Nonostante i Tweet del presidente e le parole di Giuntoli, infatti, il mister calabrese pare ormai aver deluso definitivamente i suoi tifosi.

E quindi sui social esplode la polemica: via Gattuso, dentro… Sarri. Nostalgia? Realtà? Quanto c’è di vero in un possibile ritorno del toscano e cosa invece è puro rumour?

SARRI TORNA AL NAPOLI, CONTATTO!

Sappiamo che il nome di Maurizio Sarri è però sempre in cima alla lista dei desideri dei tifosi azzurri. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, anche la società però crederebbe nel toscano. Infatti i contatti tra i massimi vertici del Napoli e Maurizio Sarri sono vivi, vegeti e galoppanti. “Carisma”: questa è la parola che viene sussurrata per motivare i contatti. Gli uomini più vicini a Sarri confermano il dialogo, quelli più vicini alla società non smentiscono.

Inoltre, sempre secondo il portale, De Laurentiis avrebbe sentito telefonicamente anche Andrea Agnelli per accelerare eventuali trattative con Sarri in modo da liberarlo del contratto che ancora lo lega alla Juventus. Un contratto ingombrante da 6 milioni a stagione. Da membri vicini alla società, secondo Calciomercato.it, non arrivano smentite sul nome di Maurizio Sarri.

LA FIORENTINA

I dubbi su Sarri non sono di natura ambientale, più che altro sono tecnici: le possibilità che Sarri ripeta i risultati del triennio 2015-18 sono davvero poche. E, se dovesse riuscirci, impiegherebbe tempo ed errori per ottenerli. Non ha la bacchetta magica, non si cambia una squadra nel gioco e nell’anima in 12 minuti. Quel Napoli era una splendida utopia frutto di tante varianti, dal gruppo alle caratteristiche al fattore psicologico.

Non ci sono solo gli azzurri dietro il tecnico: c’è anche la Fiorentina, che secondo il Corriere Fiorentino l’avrebbe incontrato e gli avrebbe proposto un triennale allettante. Dalla società di Commisso smentiscono, ma qualcosa di vero in realtà c’è. Sarà a gara a chi farà prima e a chi convincerà con offerte e progetto il tecnico. Di sicuro, c’è la sua voglia di tornare in sella dopo un’annata sabbatica.

