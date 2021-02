Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha appena parlato ai microfoni di Sportitalia riguardo il possibile ritorno di Sarri sulla panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Maurizio Sarri al Napoli non si farà né al presente né in futuro. Ora come ora il tecnico toscano sarebbe pronto a tornare ad allenare solo per sedere panchina della Roma, se solo la dirigenza capitolina avesse mandato via Fonseca”.