Lazio demolita, Capello: “Mai vista una squadra in Bundesliga così in difficoltà con il Bayern. Il problema è la Serie A?”

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky della partita Lazio-Bayern Monaco. Ecco quanto dichiarato:

“Ho visto le ultime partite del Bayern in campionato, ma nessuna squadra in Bundesliga è stata in difficoltà come la Lazio stasera. Troppa differenza, anche nel ritmo e nel pressing del Bayern.

Eppure la Lazio in Serie A è una squadra che gioca con i ritmi più alti. Quindi la domanda è questa: è il campionato italiano che è troppo indietro rispetto a quelli Europei? Anche per i contatti, in Italia siamo abituati sempre a fermare il gioco. In Europa i minimi contatti non vengono fischiati. L’altro giorno vedevo Cagliari-Torino e sono stati fischiati 39 falli. Anche questo incide sulle squadre italiane quando giocano all’estero”.