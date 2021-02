UFFICIALE – Benevento, Inzaghi salterà la sfida col Napoli: multa e squalifica per Gasperini

Un turno di stop per l’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, dopo aver rimediato un espulsione domenica in Benevento-Roma. Il tecnico, dunque, non potrà essere presente per la sfida contro il Napoli, in programma domenica 28 febbraio.

Mentre per Gasperini, in seguito al cartellino rosso rimediato in Atalanta-Napoli, è stata assegnata un’ammenda da 15.000 euro e una squalifica. La comunicazione è arrivata in giornata odierna dal Giudice Sportivo a seguito della ventitreesima giornata di Serie A. Ecco la motivazione: “per avere, al 25′ esimo del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose; per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa”.