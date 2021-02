Rai – Il ritorno di Osimhen in campo era previsto per questo giovedì. Mertens avrà bisogno di due settimane; Demme e Petagna recuperano per domenica

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.

“La situazione è semplice nella sua complessità. Prendersela con Gattuso è come guardare il mondo dalla serratura. Il Napoli sta facendo la conta con tantissimi infortuni e da ottobre non ha avuto una settimana di riposo. In più, ha dovuto recuperare calciatori che non potevano ancora giocare. Osimhen avrebbe dovuto giocare i primi 20/25 minuti solo questo giovedì contro il Granada, era questa la programmazione, ma è stato impossibile farlo. Mertens avrà bisogno solo di due settimane per recuperare, visti gli allenamenti più impegnativi fatti in Belgio. Domenica dovrebbero recuperare Demme e Petagna e potrebbero giocare anche dal primo minuto. Se il Napoli giovedì uscirà dall’Europa League, si giocherà solo una partita a settimana e lì si potrà valutare il lavoro di Gattuso”.