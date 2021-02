Pistocchi: “Il Napoli ha perso la sua identità di gioco. Se fossi in De Laurentiis, farei follie per riportare Sarri sulla panchina azzurra”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal”.

“Il Napoli è quello che ho visto nelle ultime tre trasferte di campionato. Ho visto una squadra che non ha avuto un buon approccio alla gara e che nel corso del tempo ha perso la sua identità. Non gioca da squadra, ma si va avanti con la forza dei singoli.

La rosa del Napoli è seconda solo a quella della Juve. È vero che ci sono stati diversi infortuni, ma non basta questo per giustificare la situazione. Bisogna rimettere i giocatori nelle posizioni che preferiscono e trovare un modulo giusto, senza cambiarlo ogni partita.

Ieri ho visto un Bakayoko disastroso, se non è in condizione, è inutile farlo giocare. Non può fare certi errori del genere, è un giocatore internazionale.

Gattuso non ha tutte le colpe, la squadra non è stata rinforzata nel modo giusto. In più, Ci vorrebbe un uomo che conosca già l’ambiente e che sia gradito a tutti che faccia da intermediario tra giocatori e società. Il Napoli non esce da questa situazione cambiando allenatore, anche perché non ci sono grandi alternative.

Se fossi in De Laurentiis, io confermerei Gattuso per adesso, ma per il futuro andrei a Figline e metterei un foglio bianco davanti a Sarri, il miglior allenatore della storia del Napoli”.